Donna rischia di annegare a Scoglitti

Vittoria - Una tragedia evitata per un soffio quella di ieri, all'imbrunire, a Scoglitti, alla Baia del Sole, nel cui mare una turista stava per annegare. Intorno alle 19:30 la signora e l'uomo che a lei si accompagnava decidono di concludere il pomeriggio al mare con un bagno, ma improvvisamente lei, pur vicina alla riva e con i piedi ancorati alla sabbia, è stata travolta da un'onda e allontanata al largo dalla corrente.

Minuti interminabili di paura per centinaia di bagnanti in spiaggia. Il suo uomo, in mare con lei, che non la lascia, l'avvinghia e la perde, rischia di essere travolto, e lei che gli dice di lasciarla andare. Il tentativo di alcuni di gettarsi in mare e di raggiungerla, reso impossibile dalla violenza delle onde. Una mezz'ora interminabile, in cui tutti chiamavano i numeri di emergenza. Fino a quando una coppia di gelesi, anch'essi in vacanza a Scoglitti, si sono buttati in mare, l'hanno raggiunta e salvata.