Donna scomparsa, il fratello si autoaccusa e fa ritrovare il cadavere

Catania - E' stato trovato nelle campagne di Nicolosi il corpo di Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da venerdì a San Giovanni La Punta, nel Catanese. A indicare ai carabinieri il luogo in cui si trovava il cadavere è stato il fratello della donna, che si sarebbe autoaccusato del delitto. Sul posto i militari dell'Arma, il medico legale e il magistrato della procura di Catania. Non sono state ancora accertate le cause del decesso.

Le indagini era state avviate dai carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta e del comando provinciale di Catania dopo la denuncia di scomparsa della donna presentata venerdì dai familiari. La svolta è arrivata dopo la confessione del fratello della vittima che ai militari dell'Arma, che lo ha sentito più volte, ha detto che la sorella era morta e l'avrebbe uccisa lui, al momento senza fornire dettagli su dinamica e movente.

Gli investigatori hanno trovato il cadavere nel luogo indicato dal fratello con ferite di arma da taglio. L'ipotesi che prenderebbe corpo è che avrebbe agito al culmine di un raptus durante una lite. Non è certo che il delitto sia stato commesso nello stesso posto. L'arma non è stata trovata.

Il sindaco: "Vicino al dolore dei familiari" - "Purtroppo una tragica notizia. Lucrezia è stata ritrovata priva di vita. Sono vicino al dolore immane dei familiari, a nome mio e di tutta la comunità puntese", ha scritto sui social il sindaco di San Giovanni La Punta, Nino Bellia. Il primo cittadino diverse ore prima, sullo stesso social, aveva lanciato un appello: "Non si hanno notizie di una nostra concittadina, Lucrezia Di Prima. Chiunque ha notizie o la dovesse vedere contatti immediatamente la polizia locale".