Donna si getta nel fuoco per salvare i gatti, 3 muoiono, uno si salva

Siracusa - Ha rischiato di morire arsa viva, nella mansarda, per salvare i suoi quattro gatti, che le tenevano compagnia da sei anni. Tre di loro sono morti per le conseguenze del rogo, uno solo è riuscito a sottrarsi alla morte. Lei, coraggiosissima e dedita ai suoi amici pelosi, è salva.

“Ho percepito la puzza di bruciato – racconta la donna – e non appena ho aperto la porta mi si è spalancato l’inferno. Qui infatti è il regno dei miei gatti, nonostante le fiamme ed il fumo nero mi sono buttata dentro anche se i soccorritori mi hanno detto che sono stata certamente coraggiosa ma incosciente”.

“Sono poi svenuta e con l’ambulanza sono stata trasferita al Pronto soccorso ma tre dei miei gatti non ci sono più: il primo, il mio adorato e innocente Miele, è morto subito per intossicazione da fumo. Medea, la gatta più astuta del mondo, non ha percepito il pericolo questa volta, se ne è andata intubata per una emorragia interna. Il mio magnifico Sugar, ha resistito due giorni e due notti, ma non ce l’ha fatta. Se ne vanno, così, sei anni di amore, tre fratelli che non si sono mai separati dalla nascita. Sempre insieme, anche nella morte”.

La donna racconta che solo un gatto è ancora con lei: “la dolcissima Pepa, è ancora con me. La più piccola, la più fragile di tutti. Lei è sopravvissuta”.