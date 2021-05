Donnalucata, chi coltiva la droga a Spinazza?

Scicli - La Polizia ha sequestrato 93 chili di droga, pronta a essere raccolta, per un valore di mezzo milione di euro, ma chi è il coltivatore? Le indagini stanno chiudendo il cerchio.

E' di ieri la notizia che gli agenti della Polizia di Ragusa hanno sequestrato una piantagione di “cannabis sativa” del peso di Kg. 93,2, rinvenuta all’interno di una area rurale sita in contrada Spinazza, a monte di Donnalucata, pronta per essere estirpata e successivamente trattata per la commercializzazione. La droga sequestrata, al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 500 mila euro.

Al momento nessun arrestato e nessun denunciato. Ma le indagini stanno chiudendo il cerchio sul "coltivatore", che potrebbe essere più di uno. Ci sono diversi appezzamenti di terreno abbandonati in contrada Spinazza, nel versante che confina col torrente Piano Grande. Lì l'acqua non manca e le boscaglie sono impervie. Tra finti cacciatori e finti cercatori di funghi potrebbe esserci il coltivatore della droga.