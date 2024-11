Donnalucata, ha un malore al ristorante e muore

Scicli - Ha un malore improvviso e muore: questo il tragico epilogo per un 41enne originario di Avola che ha esalato l’ultimo respiro la scorsa notte, intorno alle 2, in un ristorante a Donnalucata. Secondo quanto si apprende, il malcapitato si trovava in un locale con degli amici. Intorno alle 2, ha iniziato ad avvertire un malore, probabilmente un infarto fulminante. Il personale del ristorante, provvisto di defibrillatore, ha iniziato i primi trattamenti di soccorso.

Vani, tuttavia, tutti i tentativi di rianimazione attuati sia dal personale del locale che dai sanitari del 118, giunti sul posto poco dopo. Il 41enne, purtroppo, non ce l’ha fatta.