Donne bulgare comprate per 6mila euro: “Sono solo spazzatura”

Catania - L’operazione denominata non a caso “Bokluk”, che in bulgaro significa “spazzatura” - come gli indagati si rivolgevano alle vittime che riducevano in schiavitù - ha portato alla luce uno scenario da incubo nel capoluogo etneo: donne vendute e comprate per seimila euro, private dei documenti e di ogni libertà, costrette a prostituirsi e a vivere in condizioni fatiscenti.

L'indagine della squadra mobile catanese era partita a giugno 2020, dopo la denuncia di due ragazze bulgare nei confronti di un'altra cittadina straniera, che avrebbe preteso da loro il pagamento di un affitto per occupare la strada nei pressi della stazione ferroviaria, dove le due si prostituivano, anche per dieci ore al giorno e in qualsiasi condizione meteorologica. E se rifiutavano, erano botte e torture.

Per il gruppo criminale, che ricavava da loro circa 1.400 euro a settimana, non erano esseri umani ma corpi usa-e-getta: “rifiuti”, le definivano. Stamattina la polizia ha fatto scattare il blitz arrestando 9 responsabili della tratta di esseri umani tra italiani ed est europei, accusati di riduzione in schiavitù e associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, reati aggravati dalla transnazionalità. Gli agtni stanno dando la caccia in queste ore a un decimo indagato, irreperibile.