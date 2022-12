Dopo il terremoto crolla palazzina fatiscente e disabitata

Caltagirone - Il crollo di un edificio da tempo abbandonato è avvenuto, intorno alle cinque di stamattina, nel centro storico di Caltagirone. E pare - ma si aspetta la relazione dei Vigili del Fuoco - sia una diretta conseguenza del terremoto avvenuto ieri sera. Il palazzo disabitato, già pericolante si trova in via Corridoio Stella, nel quartiere San Giocomo.

Il cedimento ha causato potenziali pericoli per gli immobili vicini e quindi in attesa di tutti gli accertamenti è stata disposta l'evacuazione di tre famiglie, due sono ospiti a spese del comune in un albergo della città, il terzo nucleo invece ha deciso di andare da alcuni parenti. La strada è stata transennata e inibita al traffico per poter garantire gli interventi di messa in sicurezza e il movimento dei mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Le operazioni sono coordinate da questa mattina dal sindaco Fabio Roccuzzo e dall’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Paolo Crispino che sono stanno seguendo l'evolversi della situazione.