Dopo Palermo, Bari: bimbo di 9 anni si impicca in casa, l'ombra di TikTok

Bari - «Dopo il caso di Palermo, a Bari un altro bambino, di solo 9 anni, si è suicidato con una corda al collo. La magistratura sta indagando e ha sequestrato tutti i dispositivi informatici a cui il minore aveva accesso per capire se ancora una volta siamo davanti a una tragedia dovuta alle assurde challenge a cui i bambini partecipano sui social. Se così fosse la situazione sarebbe ancor più allarmante di quanto si sospettasse e non ci sarebbe alcuna alternativa alla chiusura, almeno temporanea, delle piattaforme su cui queste sfide hanno luogo e che i gestori hanno il dovere di rimuovere con la massima tempestività tutti i contenuti pericolosi per la sicurezza dei minori». Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, dopo il nuovo dramma scoppiato ieri nel capoluogo pugliese, a qualche giorno dalla tragica fine di Angela Sicomero, 10 anni.

Social da chiudere ai minori, ma è anche vero che molti genitori non dovrebbero consentirne l’uso prolungatp a bambini così piccoli, specie solitario, senza il filtro della famiglia. Non sappiamo se sia questo il caso, tuttavia gli esperti si interrogano sulla deriva rappresentata dai cosidetti "challenge" online. Anche stavolta a dare l’allarme sono stati madre e padre, che hanno trovato il figlioletto privo di sensi con una corda attorno al collo, quando ormai era già troppo tardi per chiamare i soccorsi .«Al momento non abbiamo elementi che colleghino questo episodio a giochi online, ma sicuramente c'è un problema con questi giochi che stanno circolando, da tempo ormai - dichiara il procuratore minorile, Ferruccio De Salvatore -. Prima il Blue whale, poi Momo e adesso Tik Tok, possono essere molto rischiosi, in determinate fasce di età lo spirito di emulazione è molto forte».