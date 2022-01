Doppia sassaiola, contro pompieri e netturbini

Palermo – Due distinte sassaiole ieri pomeriggio a Palermo. Un gruppo di giovani ha appiccato il fuoco a un grosso cumulo di rifiuti in via Di Cristina, nel quartiere Ballarò, e i vigili del fuoco intervenuti per domare il rogo sono stati aggrediti a colpi di pietre. Il fitto lancio di pietre ha danneggiato un mezzo antincendio ma fortunatamente non ha ferito nessuno. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine, per proteggere le operazioni di spegnimento.

Sassi anche contro gli operatori della Rap (foto), impegnati a raccogliere i rifiuti ingombranti all'Albergheria, in pieno centro storico. Anche qui è dovuta intervenire la polizia, e non è la prima volta: “A tutela dei nostri operai - afferma l’azienda - presenteremo formale denuncia, con l'auspicio che i malfattori possano presto essere assicurati alla giustizia". Per il sindaco Orlando c'è "un preciso disegno criminale retto da organizzazioni criminali che operano in città: non si tratta di azioni sporadiche e isolate, data la grave dimensione del fenomeno".