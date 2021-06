Dormiva all'aperto, poliziotti lo svegliano e lui tenta di morderli

Siracusa - Che brutta cosa essere svegliati di soprassalto, avrà pensato. Un nigeriano di 32 anni aveva deciso di stazionare con un materasso di fortuna nei pressi di un esercizio commerciale in via Elorina a Siracusa. Quando sono arrivati gli agenti del Commissariato Ortigia e lo hanno svegliato, lo straniero, probabilmente in uno stato di alterazione psico-fisica, si è scagliato con violenza contro gli stessi con calci e pugni e cercando finanche di morderli.

Condotto il nigeriano negli uffici di polizia, gli investigatori hanno accertato che lo stesso era destinatario di un’informazione di garanzia, emessa dalla Procura della Repubblica di Palermo, per una vicenda legata a reati che l’uomo aveva perpetrato contro il patrimonio. Infine, l'uomo è stato denunciato, anche, per resistenza a pubblico ufficiale.