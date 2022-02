Dramma a Sanremo, 50enne morta da mesi in casa

Sanremo, Im - Sono stati i vicini, preoccupati per la sua assenza che durava ormai da settimane, a lanciare l'allarme: quando i carabinieri sono entrati in casa, il corpo giaceva sul pavimento. Secondo un primo esame del medico legale la vittima, una 50enne che viveva da sola nell’appartamento, sarebbe deceduta morta almeno due mesi fa: un dramma della solitudine avvenuto proprio a Sanremo, dove in questi giorni si sta tenendo il Festival della canzone italiana.

Nessun parente ha provato a mettersi in contatto con la donna, nessuna chiamata era giunta alle forze dell'ordine lamentandone la scomparsa, prima che i vicini chiamassero i soccorsi. Sul ritrovamento indagano i carabinieri, che però al momento non hanno rilevato elementi che possano far pensare a una morte diversa da quella naturale.