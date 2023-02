Dramma di Carnevale, 17enne cade da carro e muore

Cosenza - Tragedia nel Cosentino. Angelo Viteritti, un ragazzo di appena 17 anni, e’ morto a San Cosmo Albanese cadendo da un carro di Carnevale durante una sfilata nel pomeriggio di martedì grasso.

Cade da carro carnevale e muore a 17 anni

I carabinieri, quando sono giunti sul posto, hanno trovato il giovane a terra in una pozza di sangue lungo la provinciale 183 in località Santa Rosa. Praticamente sulla strada dove stava passando la sfilata di Carnevale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco e i Vigili del Fuoco. Per la giovane vittima purtroppo non c’era più nulla da fare. Angelo Viteritti era originario di San Giacomo d’Acri. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sotto choc la comunità.