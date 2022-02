Dramma di San Valentino, muore investito davanti agli occhi della fidanzata

Trezzano sul Naviglio, Mi – Tragedia di San Valentino nell'hinterland milanese. Un uomo di 39 anni era in monopattino quando, mentre attraversava la strada, è stato investito da una moto morendo davanti agli occhi della fidanzata. In gravi condizioni anche il motociclista, 61enne. L'incidente è avvenuto domenica 13 febbraio alle ore 22, in viale Leonardo da Vinci a Trezzano (foto).

Il 39enne era andato in monopattino a soccorrere la sua ragazza che era in panne con l'auto, indossando un giubbino catarifrangente, ma ancora non è chiaro se avesse anche il casco: è stato trascinato dal centauro per almeno cinquanta metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 con tre ambulanze, un'auto medica e un elicottero: i medici hanno rianimato e trasferito l’uomo in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove però è deceduto.