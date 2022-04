Droga, arrestato un 26enne di Scoglitti

Vittoria - I Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione illecite di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un giovane disoccupato 26 enne abitante a Scoglitti, già noto ai Carabinieri che durante una perquisizione locale e personale gli hanno trovato 505 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”; 3 gr. di sostanza stupefacente del tipo “hashish”; 4,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo "cocaina" suddivisa in 10 dosi termosaldate; un bilancino di precisione; fertilizzanti per la coltivazione di cannabinoidi; vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.