Droga, arrestato un 31enne incensurato a Cava d'Aliga

Scicli - I Carabinieri della Tenenza di Scicli sono intervenuti presso un’abitazione estiva in località Cava d’Aliga dove un 31enne sciclitano, incensurato, vi teneva ben occultate oltre 1 chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 10 panetti, due involucri da 6 grammi complessivi di cocaina, nonché bilancino e banconote di vario taglio per un ammontare di circa 350 euro, provento dell’attività criminale.

Nell’occasione i militari dell’Arma hanno tratto in arresto l’uomo e segnalato quali assuntrici alla Prefettura di Ragusa due ragazze 27enni, entrambe originarie di Modica. L’arrestato è stato successivamente ristretto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel complesso gli specifici servizi, preventivi e repressivi, predisposti per accrescere la sicurezza stradale e contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti hanno permesso di identificate 214 persone, controllare 168 veicoli, perquisire 24 persone, sequestrare 5 autovetture, elevare 19 contravvenzioni al codice della strada e sequestrare oltre 1,2 chilogrammi di hashish, 10 grammi di cocaina e 500 euro, provento di reato.