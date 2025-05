Droga, arrestato un 34enne a Comiso

Comiso - Gli agenti del Commissariato di Comiso hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di anni 34, con pregiudizi specifici, in quanto, nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio, sono stati rinvenuti 30 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish, nonché il materiale necessario per la suddivisione ed il confezionamento in dosi della sostanza. Pertanto, si è proceduto al sequestro dello stupefacente e all’arresto dell'uomo, il quale è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa.