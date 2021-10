Droga sui tetti dei negozi: l’ultima frontiera dello spaccio VIDEO

Palermo – Sostanze stupefacenti d’ogni tipo nascosti tra le tegole dei tetti dei negozi e venduta tramite panieri calati dai balconi. E’ l’ultima frontiera dello spaccio scovata a Palermo dalla polizia che, appostata con le telecamere, ha fatto irruzione in un noto bar in via Di Vittorio, nella zona dello Sperone, arrestando 6 pusher: tre in carcere e tre ai domiciliari, con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il giro d'affari era di 5 mila euro al giorno.