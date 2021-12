Droga tra Ragusa, Siracusa e Malta, sequestrati 423 kg di droga. VIDEO

Catania - Dalle prime ore dell’alba, oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, con il supporto del Comando Provinciale di Ragusa e dello SCICO, stanno eseguendo in due Regioni (Sicilia e Calabria) e 4 province (Catania, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria), oltre che a Malta, l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 16 persone, tutte sottoposte a indagine per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente.

Nel corso del'opetazione denominata La Vallette proprio per i collegamenti di qusto traffico di droga con l'isola di Malta, sono stati sequestrati 423 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Alle ore 10, presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania si terrà una conferenza stampa durante la quale verranno illustrati i tratti salienti dell’operazione.