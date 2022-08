Drone precipita durante lo spettacolo di Orietta Berti, donna ferita

Agrigento - Una donna è stata ferita da un drone precipitato che era utilizzato per effettuare foto dall’alto e riprese video aeree, gestito da un fotografo che stava immortalando uno spettacolo musicale ieri sera in piazzale Giglia, ad Agrigento. La spettatrice era seduta su una panchina, come riportano alcuni siti sul web. E’ accaduto mentre era in corso l’esibizione di Orietta Berti. La donna ferita è stata portata in ospedale per medicazioni e accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.