Due 28enni no vax muoiono di Covid: una mamma incinta e un ragazzo

Roma - Anche di Omicron si muore, e giovanissimi: due casi, entrambi nel Lazio, sono arrivati nel weekend alle cronache nazionali. Una 28enne positiva al Covid e non vaccinata è morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver dato alla luce un bimbo prematuro, il 13 gennaio scorso, con parto cesareo.

Una settimana dopo la madre è deceduta. I primi sintomi il 29 dicembre, il 7 gennaio l’aggravamento e il ricovero in intensiva, fino al drammatico epilogo. Il piccolo, dopo il supporto ventilatorio per le iniziali difficoltà respiratorie, ora sta bene.

A Terracina, in provincia di Latina, è morto un altro giovane di 28 anni no vax convinto: fino all'ultimo ha negato l’evidenza e anche in gravissime condizioni si è tolto il casco dell'ossigeno, affermando di non averne bisogno. Nessuno in famiglia è vaccinato e pure il padre, 55enne, è intubato in ospedale.