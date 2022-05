Due auto a fuoco in via Nazionale a Modica. FOTO. VIDEO

Modica - Due auto in fiamme in Via Nazionale a Modica oggi pomeriggio. Una Fiat Punto, alla cui guida era una giovane donna ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia. Le fiamme della Punto si sono propagate anche a una Fiat Panda in sosta. Annerita pura la facciata di uno studio legale

La conducente della Punto, resasi subito conto del pericolo, ha abbandonato il mezzo mettendosi al sicuro. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Il traffico è stato dirottato sulla via Tirella. Illesa la persona alla guida dell’auto, per lei solo tanta paura.