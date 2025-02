Due bimbe hanno fretta e nascono nell'ambulanza del 118

Catania - Nel giro di poche ore due parti grazie all’intervento degli operatori del 118 siciliano: il primo a Catania, il secondo a Marsala. Un doppio lieto fine con la nascita di due bimbe, entrambe in buone condizioni di salute così come le mamme. Il prologo è andato in scena con l’intervento effettuato a Catania dall’equipaggio del 118 composto dal medico Giusi Buccheri, dall’infermiere Paolo Imbrogio Ponaro e dal soccorritore della Seus Giovanni Virgillito. Partito dalla postazione Catania 2, ha raggiunto e trasportato in ambulanza una donna in avanzato stato di gravidanza verso il pronto soccorso ostetrico del Garibaldi. Appena arrivati davanti all’ospedale, l’imprevisto: il parto, infatti, è avvenuto sulla barella del 118.

Poche ore dopo, stavolta a Marsala, il bis: i soccorritori della Seus Roberto Coccellato e Ennio Conti (postazione Marsala 2) allertati dalla centrale operativa del 118 diretta da Fabio Genco hanno raggiunto la casa di una donna, aiutandola sul posto a dare alla luce una bimba. Subito dopo hanno provveduto al trasporto di entrambe all’ospedale Borsellino. “Siamo orgogliosi della grande professionalità dimostrata per l’ennesima volta da soccorritori, medici e infermieri del 118 siciliano – sottolinea Riccardo Castro, presidente della Seus -. La nostra mission è ‘esserci nel momento del bisogno’ e gli operatori del 118 l’assolvono nel migliore dei modi, con competenza e umanità. Un grande benvenuto alla vita alle due bimbe e tanti auguri ai loro genitori”.