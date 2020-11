Due dipendenti comunali positivi al Covid, chiuso Municipio

Rosolini - Due dipendenti del Comune di Rosolini sono risultati positive al Covid. A darne notizia il sindaco Giuseppe Incatasciato. Accertati i due casi, sono scattati tutti i protocollo di sicurezza anti contagio, motivo per il quale il Municipio è stato chiuso per sanificazione, chiusi in quarantena gli altri lavoratori e partito il tracciamento dei contatti dei due positivi.

In città, intanto, in 24 ore i casi sono passati da 28 a 35. Il primo cittadino lancia un appello di responsabilità soprattutto ai più giovani: “Ciascuno faccia la propria parte”.