Due femminicidi nella notte: cadavere donna sugli scogli, fermato l'amante

Catanzaro - Ancora due femminicidi in Italia, proprio nella Giornata contro la violenza sulle donne. Il cadavere di una 51enne è stato trovato ieri notte dai carabinieri, occultato tra gli scogli di Stalettì, in provincia di Catanzaro. Dall’esame esterno, il corpo risulta martoriato da numerosi fendenti: per finirla è stato utilizzato verosimilmente un coltello dalla lunga lama.

La vittima, secondo la testimonianza dei familiari, era irreperibile da 24 ore. Stamani è stato sottoposto a fermo un 36enne, che aveva una relazione extraconiugale con la donna. L’arresto è giunto a conclusione di un lungo interrogatorio, che ha appurato come il movente del delitto sia stato di natura passionale.

E un’altra donna è stata uccisa nella notte a Padova, sempre con un coltello, in questo caso dal marito reo confesso. La vittima era Abiou Aycha Nata, marocchina, accoltellata a morte al petto dal coniuge Jennati Abdelfettah, magazziniere, anche lui di origini nordafricane. Nei primi mesi del 2020 c'è stato un aumento del 7,3% dei femminicidi: un incremento preoccupante, dovuto secondo molti esperti anche ai lockdown forzati.