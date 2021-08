2 fratelli imprenditori agricoli arrestati per detenzione illegale di armi

Vittoria - Nella giornata di martedì 24 agosto, a seguito di una perquisizione locale eseguita presso un’azienda agricola di Vittoria, i Carabinieri della Compagnia Vittoria hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni in concorso, due fratelli imprenditori agricoli D.G. cl. 50 e D.S. cl. 48 che sono stati trovati in possesso di 2 pistole rivoltelle calibro 32 artigianali e 14 cartucce di vario calibro, minuziosamente occultate nei locali della loro azienda agricola, il cui possesso non è stato giustificato dai fermati.

Le armi e il munizionamento sono stati sequestrati e custoditi presso il Comando Compagnia di Vittoria.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per i due fratelli vittoriesi.