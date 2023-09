Due gemellini positivi alla cocaina, la mamma li abbandona in ospedale

Palermo - Sono un maschietto e una femminuccia — appena nati al Buccheri La Ferla. Sono positivi alla cocaina. La madre è una giovane di 32 anni, con gravi problemi di tossicodipendenza: dopo il parto si è allontanata dall’ospedale, senza riconoscere i figli. Ed è subito partita la segnalazione alla procura per i minorenni.

I piccoli sono stati affidati temporaneamente alla direzione sanitaria, se poi la mamma non tornerà i piccoli verranno dichiarati adottabili. In ospedale, è già scattata una gara di solidarietà per i gemellini. La madre è invece ripiombata nel vortice del crack.

I medici e gli infermieri che hanno accolto e assistito questa madre si sono subito accorti che la sua gravidanza è stata parecchio trascurata. Non c’è un compagno accanto a lei, non ci sono amici, non ci sono parenti. Risulta che la donna abbia avuto altri figli in passato, anche loro mai riconosciuti e poi adottati.

L’intervento della procura per i minorenni: i piccoli affidati al direttore sanitario del Buccheri La Ferla, dove è avvenuto il parto. Ora si avviano le procedure per l'afffidamento in adozione.