Due incidenti a Scicli in dieci minuti

Scicli - Due incidenti stradali a Scicli nel volgere di pochi minuti, intorno alle 20,40 di oggi domenica. Il primo scontro in via Guadagna, dove una Land Rover e una Citroen si sono scontrate. Ferita una donna di 34 anni, trasportata al Maggiore di Modica. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.

Pochi minuti dopo, nuovo scontro, fra un'auto e uno scooter in via Saffi, angolo via Vanini. Qui è rimasta ferita una ragazzina, trasportata d'urgenza al Maggiore di Modica. Sul posto i carabinieri.

Paralisi del traffico sia per i due sinistri, che per i contemporanei appuntamenti elettorali, oltre ai festeggiamenti dello scudetto del Milan, con caroselli in città.