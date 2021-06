Due incidenti notturni in 24 ore, due giovani motociclisti non ci sono più

Palermo - Un motociclista di 32 anni, Nicoló Acquisto, è morto nella notte a Mondello in viale Regina Margherita: era a bordo del proprio scooter, un Piaggio Beverly, quando intorno all'una di notte ha perso il controllo del mezzo scontrandosi con un'auto, una Seat Leon, che l’ha sbalzato di sella. Il corpo è finito molti metri più avanti, sulla strada: i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma Nicoló è morto poco dopo il loro arrivo.

Neanche 24 ore prima, sempre di notte, un altro giovane - Leonardo Lombardo, di soli 17 anni (foto) – aveva perso la vita a bordo del suo scooter nel piccolo paese di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta: si è scontrato con una moto, finendo anche lui a terra. Sul posto era arrivato anche l'elisoccorso, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’esatta dinamica di entrambi i casi.