Due morti Covid il 27 agosto nel ragusano. Non vaccinati

Ragusa - Sale a 320 il numero dei decessi in provincia di Ragusa per Covid. Nelle ultime 24 ore sono morti una donna di 61 anni e un uomo di 64 che si trovavano nell’area Covid dell’ospedale di Vittoria. Entrambi non erano stati vaccinati.

In totale sono 2.637 (+70 rispetto a ieri) il numero complessivo delle persone contagiate a oggi. Di queste, 93 sono in ospedale e 7 in foresteria Covid. 2522 sono in isolamento domiciliare.

I dati per comune: Acate 46, Chiaramonte Gulfi, 36 Comiso 353, Giarratana 3, Ispica 80, Modica 217, Monterosso Almo 1, Pozzallo 116, Ragusa 323, Santa Croce Camerina 76, Scicli 103, Vittoria 1167