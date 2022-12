Ragusa - Positivi al Covid di nuovo in aumento nel Ragusano e due morti nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti sale a 638. I positivi in totale sono 1061: 1041 si trovano in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale.

Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 19 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 77 Comiso, 1 Giarratana, 49 Ispica, 210 Modica, 0 Monterosso, 120 Pozzallo, 342 Ragusa, 21 Santa Croce Camerina, 49 Scicli, 128 Vittoria.