Due morti Covid nel ragusano il 2 settembre

Ragusa - Due morti per Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore e contagi in aumento.

I morti salgono a 624 mentre i positivi sono 1.086: 1.072 si trovano in isolamento domiciliare, 14 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria.

I contagi più numerosi sono a Modica, Ragusa e Vittoria. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 13 Acate, 32 Chiaramonte Gulfi, 96 Comiso, 3 Giarratana, 56 Ispica, 277 Modica, 4 Monterosso Almo, 71 Pozzallo, 245 Ragusa, 27 Santa Croce Camerina, 89 Scicli, 159 Vittoria.