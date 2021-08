Due morti Covid nel ragusano l'8 agosto

Ragusa - Due nuovi decessi di persone positive al Covid nel ragusano. Si tratta di un uomo del 1943 di Santa Croce e una signora del 1939 di Vittoria, entrambi non vaccinati. Sale quindi a 285 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 1.873 (ieri erano 1.796), di cui 1.789 si trovano in isolamento domiciliare, 58 ricoverati e 16 in Foresteria Covid. I dati per Comune: 14 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 173 Comiso, 11 Giarratana, 49 Ispica, 174 Modica, 0 Monterosso Almo, 113 Pozzallo, 292 Ragusa, 129 Santa Croce Camerina, 132 Scicli, 673 Vittoria.