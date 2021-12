Due morti Covid nella vigilia di Natale nel ragusano

Ragusa - Due morti Covid nel ragusano oggi. I positivi sono saliti a 854 in totale di cui 825 in isolamento domiciliare e 23 ricoverati in ospedale e 2 in Foresteria.

Due decessi sono stati registrati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, uno in malattie Infettive e uno in area grigia. Si tratta di due uomini, un 83enne di Ispica e un 74enne di Vittoria, entrambi vaccinati ma con patologie.

I dati per Comune: 14 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 54 Comiso, 8 Giarratana, 18 Ispica, 142 Modica, 8 Monterosso Almo, 97 Pozzallo, 373 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 19 Scicli, 79 Vittoria.