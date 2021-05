Due paracadutisti si agganciano involontariamente in volo, uno muore. FOTO

Thiene, Vicenza - Un istruttore paracadutista è morto e un altro è rimasto gravemente ferito, nel corso di un lancio, dopo che i loro paracaduti si sono `agganciati´ facendoli precipitare a terra. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 12.00 all’aeroporto di Thiene (Vicenza). La vittima, 38 anni, era residente a Schio (Venezia); il ferito è un cittadino americano, che dopo essere caduto a terra è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

I due si sarebbero scontrati in volo a circa 30 metri di altezza: la vittima è un istruttore mentre la persona ferita è un paracadutista americano che stava svolgendo un allenamento. Quest’ultimo è stato elitrasportato in ospedale ma quando sono arrivati i medici era cosciente pur presentando, con tutte probabilità, varie fratture. I due paracadutisti si erano lanciati sopra Thiene e durante la fase di discesa, poco prima di toccare terra, si sono scontrati in un’impatto violentissimo.