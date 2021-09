Due morti Covid nel ragusano il 5 settembre

Ragusa - Due morti Covid oggi nel ragusano, dove sono 341 le vittime dall'inizio della pandemia. Si tratta di una signora di Vittoria del 1944 che non si era vaccinata e di un uomo del 1936, sempre di Vittoria, che invece era vaccinato.

Sono 2220 i positivi in provincia di cui, 2110 in isolamento domiciliare, 88 ricoverati, e 6 in foresteria Covid.

I dati per Comune: 35 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 381 Comiso, 5 Giarratana, 74 Ispica, 142 Modica, 0 Monterosso Almo, 65 Pozzallo, 289 Ragusa, 36 Santa Croce Camerina, 96 Scicli, 939 Vittoria.