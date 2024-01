Due serate da discoteca abusive interrotte dall'arrivo della Polizia

Modica - Serate di discoteca abusive a Modica.

Dalla vigilia del primo dell’anno, la Questura di Ragusa ha predisposto servizi interforze con pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nelle località con maggiore afflusso turistico e di persone, nonché in quelle aree del territorio che per consuetudine sono meta di aggregazione.

Massima attenzione è stata riservata infatti ai locali interessati dalla movida.

Sono stati effettuati controlli alle persone ed ai veicoli e ai locali pubblici e di pubblico spettacolo per la verifica del rispetto delle prescrizioni, delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e delle normative di settore. In due dei sei locali controllati a Modica, erano in corso serate danzanti che sono state sospese in quanto i titolari sono risultati privi delle prescritte autorizzazioni.