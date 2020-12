Due surfisti salvati dal mare in tempesta a Pozzallo. VIDEO

Pozzallo - Con un mare in tempesta che avrebbe scoraggiato chiunque, hanno deciso di dedicarsi di dedicarsi al loro sport preferito, il kitesurf, il giorno dell'Immacolata. Ma le onde e i marosi dello specchio d'acqua antistante il lungomare Ragaznino a Pozzallo li hanno sbattuti violentemente sugli scogli. Protagonisti della disavventura due sportivi che oggi hanno preso il largo per fare kite, noncuranti della pericolosità del mare. Uno ha rischiato la perforazione di un polmone, ed è stato trasportato in ospedale a Modica, l'altro ha rimediato escoriazioni in tutto il corpo. IL VIDEO: