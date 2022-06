Licodia - Drammatico incidente lungo la strada statale Ragusa-Catania all'altezza di Licodia Eubea. Due mezzi pesanti sono entrati in collisione e, nell’impatto, i due conducenti sono rimasti feriti. Uno dei due camionisti è stato trasportato in elisoccorso in ospedale.

Traffico bloccato, chiuso il tratto della statale. Sul posto, oltre ai soccorsi che hanno immediatamente portato i due conducenti dei mezzi, anche il personale Anas.