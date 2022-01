Due vittoriesi morti in un incidente a Cosenza. Un volo di 60 metri. FOTO

Cosenza - E' l'una e venti di notte quando un automobilista chiama la polizia stradale per segnalare lo sfondamento del guardrail sulla corsia Nord dell'Autostrada del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano.

Un camion di grandi dimensioni carico di agrumi è finito in fondo a un burrone ed ha preso fuoco: gli agenti della Stradale chiedono subito l'ausilio dei vigili del fuoco.

Il mezzo pesante, si scoprirà alcune ore dopo, era partito da Vittoria sabato pomeriggio carico di agrumi destinati ai mercati di Milano: a bordo due uomini, di 47 e 59 anni. Si chiamavano Andrea Palacino e Salvatore Barca e durante il volo, di circa settanta metri, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo morendo sul colpo nell'impatto con il terreno.

Il mezzo, invece, finito nel dirupo ha preso fuoco. Le salme delle vittime sono state recuperate e trasferite nell'obitorio dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. La direzione delle indagini è stata assunta dai pm D'Andrea e Greco della procura cosentina, sotto la direzione del procuratore capo, Mario Spagnuolo.

L'autostrada in direzione Nord è ancora chiusa per lo svolgimento di una serie di accertamenti legati all'inchiesta. L'incidente è avvenuto in maniera autonoma non sarebbero insomma coinvolti altri veicoli.

L'incidente di questa notte è avvenuto precisamente sull'autostrada A2 del Mediterraneo, al km 283 direzione nord in prossimità dello svincolo per Altilia Grimaldi, dove un autocarro ha sfondato il guardrail ed è precipitato da circa 60 metri di altezza. Il mezzo a seguito della caduta ha preso fuoco. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco del comando di Cosenza e del Comando di Catanzaro (distaccamento di Lamezia Terme).

Due vittime di 47 e 59 anni originari di Vittoria

I due uomini, gli autotrasportatori Andrea Palacino e Salvatore Barca, entrambi nati e residenti a Vittoria, di 47 e 59 anni, sono partiti ieri pomeriggio dalla città del ragusano con un carico di agrumi destinato a Milano.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e, con unità Speleo Alpino Fluviale, che hanno proceduto al recupero delle salme dei due passeggeri che si trovano attualmente all'obitorio dell'ospedale di Cosenza. Mentre il mezzo è andato completamente distrutto a seguito della caduta e del conseguente incendio.

Tratto di autostrada ad Altilia Grimaldi chiuso al traffico

Il tratto autostradale direzione nord è chiuso al traffico. In atto c'è un intervento della Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e del personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Sul posto anche la stradale di Cosenza diretta dal vice questore Pasquale Ciocca. L'inchiesta sull'accaduto è diretta dai pm Greco e D'andrea della Procura di Cosenza.