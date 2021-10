E' Carmelo Vicari, 26 anni, la vittima dell'incidente di Pozzallo

Pozzallo - Aveva battezzato il secondo dei suoi due figli domenica scorsa Carmelo Vicari, modicano, 26 anni. Oggi è morto a bordo della sua Yamaha di grossa cilindrata nello scontro con un Suv Mitsubishi bianco nella zona industriale Asi di contrada Maganuco a Pozzallo.

Il giovane, come il padre, lavorava in una azienda che ha sede nell'area, aveva smontato dal turno di lavoro e a bordo della sua moto rossa (indossava il casco blu) percorreva una delle strade della zona industriale quando si è scontrato con l'auto condotta da una signora che avveva appena lasciato uno stabilimento industriale che ha sede nel sito.

Per il giovane non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, dell'ambulanza del 118 e persino dell'elisoccorso. Carmelo lascia il papà, la mamma, la moglie e due figli in tenera età. Era un grande appassionato di moto su strada ed enduro.

La donna modicana alla guida del Suv, classe 1972, è stata trasportata in elisoccorso a Catania.