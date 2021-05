E' Christian Papa la vittima dell'incidente sulla Catania-Palermo. FOTO

Enna - E' Christian Papa il giovane 26enne di Francavilla di Sicilia morto ieri inseguito a un incidente lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania.

All’altezza del viadotto Ferrarelle, tra Enna e Caltanissetta, Christian Papa ha perso il controllo della sua Renault Clio precipitando dal viadotto. La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l’elisoccorso ma il venticinseienne, sbalzato fuori dal veicolo, è morto sul colpo. Sul luogo la Polizia Stradale di Enna per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è rimasto bloccato, in direzione Palermo, in prossimità del km 112,800 per alcune ore. La notizia ha sconvolto la comunità di Francavilla di Sicilia dove Cristian era conosciuto e ben voluto.