E' Daniele Caschetto la vittima dell'incidente sulla Modica-Pozzallo

Modica - Tragedia di Natale a Modica. E' Daniele Caschetto, 44 anni, modicano, la vittima del terribile incidente sulla scorrimento veloce Modica-Pozzallo, all'ingresso della zona commerciale. L'uomo era alla guida di un camion di colore giallo che trasportava merci per supermercati. Il mezzo si è scontrato con un furgoncino proveniente dal senso di marcia opporto, a bordo del quale viaggiavano due persone, entrambe ferite e ricoverato all'ospedale Maggiore. L'uomo alla guida di quest'ultimo mezzo è in gravi condizioni, avendo riportato fratture femorali, trauma cranico, trauma toracico. L'altro occupante il furgone non ha lesioni gravi.

Il camionista del secondo Tir, di colore azzurro, è un 38enne di Biancavilla, nel catanese, che ha riportato trauma cranico e fratture varie. Pare vi sia un quarto ferito. Inutile l'intervento dell'elisoccorso sul luogo dell'incidente che avrebbe dovuto trasferire al Trauma Center del Cannizzaro di Catania la vittima, spirata subito dopo il sinistro.