E' Emanuele Calcagno, 24 anni, la vittima incidente in moto di Randello

Santa Croce Camerina - Si chiamava Emanuele Calcagno, e aveva 24 anni. E' la vittima dell’incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo la strada provinciale 85, che collega Santa Croce Camerina a Scoglitti. Il sinistro è avvenuto nei pressi della riserva naturale di Randello, in territorio di Ragusa. Il giovane, di Piazza Armerina, era in sella a una moto che è finita fuori strada.

News Correlate Incidente nel ragusano, muore ragazzo di 24 anni a bordo di una moto

Il giovane era originario di Aidone, nell'ennese. Si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. La notizia ha gettato la comunità aidonese nello sconforto. Il giovane lavorava nel piccolo centro ennese e si era recato a Randello per trascorrere una giornata al mare.