E' Federico Santangelo il ragazzo morto nell'incidente in moto

Floridia - E' Federico Santangelo il ragazzo vittima dell'incidente mortale autonomo in moto di ieri sera a Floridia. Federico era uno studente dell'Istituto 'Fermi' di Siracusa e aveva 16 anni. Nella strada della zona artigianale di Floridia il ragazzo per cause che sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della moto, volando così dal sellino della sua moto Enduro. Potrebbe essere stata una pietra o qualche altro oggetto sull'asfalto, a fare perdere l'equilibrio a Federico che a quel punto non è riuscito più a governare la sua moto.

I carabinieri hanno recuperato il casco del ragazzo ad una ventina di metri dal corpo che si trovava vicino al marciapiede del Centro comunale di raccolta.

Federico Santangelo viveva con i suoi genitori ed una sorella più grande. Aveva una fidanzatina e pare che ieri sera avesse un appuntamento con lei. Il pm di turno arrivato a Floridia da Siracusa, non ha disposto nessuna autopsia sul corpo del ragazzo, consegnandolo alla famiglia. La salma è stata vegliata per tutta la notte dai familiari che non hanno più lacrime per un dolore insopportabile. I funerali verranno celebrati questo pomeriggio, domenica 15 novembre alle 16 nella Chiesa di Santa Lucia.

Un incidente un mese fa

Federico era un appassionato di moto e un mese fa aveva avuto un incidente. Lui se l'era cavata alla meno peggio, la due ruote l'aveva distrutta, tanto da doverla fare demolire. I suoi genitori gli avevano comprato una Enduro, per accontentarlo. Ma quella passione per le due ruote stasera gli è costata la vita. Nessun pirata della strada così come si era pensato in un primo momento, ma un incidente stradale autonomo gli ha tolto il sorriso per sempre. Sul posto nonostante una parte buia della strada, non c'erano tracce di frenate. Federico avrebbe perduto il controllo dell'Enduro volando sull'asfalto.