E' Francesco Carrera la vittima della tragedia di Militello

Militello Val di Catania - Tragedia a Militello in Val di Catania nel corso della festa in onore del Santissimo Salvatore, che come ogni anno ha richiamato nel piccolo centro catanese migliaia di fedeli. Una persona è morta in piazza Vittorio Emanuele: uno strumento ad aria compressa utilizzato per far esplodere in aria le strisce di carta colorata, per cause tutte da accertare, ha subito un rinculo che lo ha catapultato in altro verso la folla. Un impatto che ha provocato una vittima: si tratta del 65enne Franco Carrera. Il fatto è accaduto poco dopo le ore 17.

News Correlate Tubo spara coriandoli uccide un uomo durante festa del patrono. VD

Il macchinario, un cannoncino che pesa decine di chili, ha ferito anche la moglie che è stata trasportata d’urgenza in codice rosso in ospedale. Inutili, purtroppo, i tentativi dei medici del 118 di soccorrere la vittima. Sul posto, i carabinieri e la Digos. I festeggiamenti sono stati sospesi. Diverse persone hanno riportato escoriazioni e sono stati colpiti da pezzi di legno e di metallo. Dopo l’incidente ci sono stati attimi di paura in piazza, davanti la chiesa di San Nicolò San Nicolò Santissimo Salvatore, perché si era sparsa la voce di una possibile fuga di gas.

La Procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta delegando le indagini ai carabinieri che acquisiranno anche le immagini girate dall’emittente televisiva Video Mediterraneo che trasmetteva in diretta la festa.