E' in terapia intensiva l'operaia 18enne ustionata

Chiaramonte Gulfi - Ha riportato ustioni, di secondo e terzo grado una giovane operaia di diciotto anni, che stamani è stata colpita da un getto di acqua bollente agli arti inferiori mentre lavorava in un'azienda di contrada Coffa di Chiaramonte Gulfi, che produce salse e conserve e che opera nella trasformazione di prodotti orticoli. L'incidente è accaduto stamattina; la diciottenne è stata trasferita in elisoccorso e in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, prima al Trauma Center e poi al Centro Grandi Ustioni dove si trova ricoverata in terapia intensiva.

Le indagini per ricostruire quanto accaduto in azienda e per verificare la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro viene svolta dagli ispettori dello Spresal di Ragusa. Sul posto anche i militari della compagnia dei carabinieri di Vittoria.