E’ lei Denise Pipitone? VIDEO

Roma - L’età c’è e diversi tratti del viso si assomigliano, anche lei è stata rapita quand’era bambina. La notizia di una giovane (nella foto) che alla tv russa ha raccontato di essere stata rapita quando era piccola, riaccende la speranza di trovare Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, quando aveva solo 4 anni. “Attendiamo l'esame del Dna e siamo speranzosi" dice Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, in attesa di partire con la mamma per la Russia non appena espletate le formalità Covid. La segnalazione è arrivata da una telespettatrice alla trasmissione televisiva di Rai3 "Chi l'ha visto?" che stasera tornerà ad occuparsi del caso, mandando in onda l’intervista della ragazza all’emittente russa, che vi anticipiamo allegandola in fondo. Certo, gli elementi in possesso sono pochi e i casi di sparizioni non chiarite dalla giustizia sono purtroppo centinaia di migliaia ogni anno nel mondo. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire.