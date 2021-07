Ficarra, Messina - E' Marcello Tumeo, 35 anni, il motociclista morto in un incidente stradale a Ficarra, in provincia di Messina, sulla statale 145 la scorsa notte. L'uomo sposato e padre di due figli, viaggiava a bordo della propria moto si è schiantato contro un muro dopo avere perso il controllo del mezzo. L'uomo era uscito di sabato sera per andare a prendere le pizze da asporto per la famiglia.

Il corpo è stato restituito ai familiari.