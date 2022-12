E' Matteo Guastella il 14enne morto nell'incidente di Pozzallo. FOTO

Pozzallo - Aveva 14 anni Matteo Guastella. Stasera, in sella al suo scooter, ha trovato la morte nello scontro frontale con una utilitaria Citroen condotta da un giovane. Lo scontro in via Australia a Pozzallo, nei pressi del distributore di carburante Fimar e degli uffici tecnico e di protezione civile del Comune.

Disperati, sul luogo della tragedia, i genitori e il fratello del ragazzo. I rilievi sono condotti dai carabinieri. Il giovane era nipote del titolare della pescheria Stoffa, nei pressi dello stadio Nino Barone a Modica Sorda.