E' morto dopo 8 mesi il ciclista investito a Taormina

Messina - Giovanni Boccaccio, 46 anni, è morto ieri notte al Cannizzaro di Catania dopo più di otto mesi di ricovero per un incidente avvenuto lo scorso 3 aprile, quando con la sua bici a Taormina, si è scontrato con un’auto guidata da un settacinquenne Boccaccio era insieme ad una comitiva di 18 ciclisti del Barbagianni's Team.

Nello scontro rimasero feriti 8 ciclisti e a riportare le conseguenze più pesanti fu proprio Boccaccio, costretto ad un ricovero d’urgenza in ospedale. Non si è mai svegliato dal coma. Quel maledetto 3 aprile il gruppo stava procedendo in direzione valle e proprio nel curvone ha impattato con una Ford Mondeo che era diretta a Taormina.

Alla guida dell’auto si trovava un 75enne di Carini. L’impatto è stato violentissimo, tanto che la bici è stata sbalzata fuori dalla carreggiata finendo nella scarpata. L'uomo, rimasto sulla strada, è stato soccorso da un’ambulanza e poi condotto in elicottero al Cannizzaro.